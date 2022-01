Roma, Veronica trovata morta in casa in pieno centro: probabile abuso di farmaci e droghe

Dramma in pieno centro a Roma. Una donna di 49 anni, Veronica Contini, è stata trovata morta in casa in via del Boccaccio.

L'allarme era partito dalla madre della donna, che non riusciva a sentirla da oltre tre giorni. Come scrive Alessia Marani per Il Messaggero, i vigili del fuoco hanno dovuto sfondare il portone dell'appartamento per entrare e hanno trovato la 49enne priva di vita nel suo letto. La donna era morta probabilmente da diversi giorni, sarà l'autopsia a stabilire l'ora esatta e le cause del decesso. Intorno al corpo, però, il disordine più assoluto: la donna era probabilmente un'accumulatrice seriale ed era affetta da tossicodipendenza.

Le persiane dell'appartamento erano chiuse e un vicino ha spiegato: «Non la vedevamo quasi mai, non metteva il naso fuori da casa». All'interno dell'appartamento sono stati trovati psicofarmaci, bustine vuote e cartine: la 49enne aveva avuto problemi di tossicodipendenza e si era rivolta ad alcuni centri specializzati, salvo poi rinchiudersi in casa, tormentata dai disagi e appoggiata solo dalla famiglia. L'ipotesi più probabile è che Veronica Contini sia stata stroncata da un mix di droghe e farmaci antidepressivi.

In attesa dell'autopsia, si cerca di ricostruire il background che ha portato alla tragedia. «Quella ragazza è sempre stata male. Era figlia di un medico, la madre le lasciava la spesa sull'uscio» - spiega un conoscente - «Quando era in astinenza urlava e i pusher le portavano la droga a casa».

