Venus Williams a Roma presenta la sua collezione di moda "Eleven" FOTO

Un mix tra moda e sport, per unire le sue più grandi passioni. In una pausa tra gli allenamenti alper gli Internazionali Bnl d'Italia apartiti oggi,ha presentato la sua collezione di moda "" al. Una linea di actiwear pensata proprio per l'Italia e inallo store romano, con capi per praticare sport - non solo il- sempre strizzando l'occhiolino alle tendenze del momento. "Ciao, come va?" ha detto in italiano la maggiore delle sorelle Williams, salutando i presenti accorsi a curiosare tra un manichino e l'altro. "e sono felicissima di essere qui. Perché il nome Eleven? È una filosofia di vita, undici è maggiore di dieci: mi ricorda che quando si vince bisogna cercare di continuare a farlo, mentre quando si perde è importante imparare dalle sconfitte". "Questa collezione comprende capi pensati per lo sport, ma anche qualcosa da indossare tutti i giorni" ha aggiunto Venus."Laerché i miei volevano che, oltre a giocare a tennis, studiassi. Ora ho trovato il punto di congiunzione tra questi due ambiti", ha raccontato l'americana, che aveva indosso dei leggings glitterati, uno degli outfit presentati oggi. "Ormai anche chi pratica sport vuole essere alla moda, quindi ogni capo ha qualcosa di speciale, ma ovviamente sono tutti molto comodi. Inoltre tutti i materiali hanno un blocco solare e la traspirazione e la flessibilità sono garantite".Un, ma soprattutto per la moda italiana, ha spinto la Williams a scegliere di dedicare una collezione proprio al nostro paese. "Amo tutto della moda italiana, ogni anno quando sono a Roma per il torneo spendo cifre incredibili nello shopping". "La- ha aggiunto ridendo - I miei stilisti preferiti? Adoro Miu Miu, ma amo anche Prada, Dolce & Gabbana, Gucci...". Qualcuno dei presenti ha poi domandato a Venus se intendesse vestire sul campo la sorella Serena, attuale numero 11 del mondo (mentre Venus è numero 50). "" ha scherzato la campionessa, che ha ricordato del fortissimo legame fra le due. "È un'ispirazione per me, ci siamo sempre supportate a vicenda. Ora credo sia al Colosseo...".La partita nella moda, a detta della statunitense, è più impegnativa di quella sul campo, perché "nessuno ti insegna a fare business e gli errori costano molto". "? - ha poi aggiunto - Quando perdo nessuno mi può parlare, mi chiudo in camera e vedo i cartoni animati". "Cosa fare a Roma? Ci sono molte cose da vedere, in particolare adoro Ostia Antica" ha poi risposto la Williams ad una turista americana che le chiedeva consigli. "Ma soprattutto mangia e bevi più che puoi".