Sistema l'antenna sul tetto: cade e muore macchinista Atac

Tragedia ieri mattina alla periferia di Roma. Un uomo di 61 anni è morto dopo essere caduto dal tetto della sua abitazione, da un'altezza di 6 metri circa. È accaduto in via Lercara Friddi, in zona Borghesiana. Sul posto i carabinieri della stazione Tor Vergata e il 118. Inutili i soccorsi.



La moglie ha raccontatao che il 61enne, dipendente Atac, era salito sul tetto della sua casa per sistemare l'antenna della tv che si era spostata a causa del vento. Da chiarire le cause dell'incidente. Ultimo aggiornamento: 10:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA