Crolla un albero per il vento forte, donna travolta e uccisa a Roma

Una donna è morta a Roma dopo essere stata travolta da un albero caduto per il forte vento in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere Monteverde. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Giannino Caria. I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla. Ma tutti i tentativi non hanno raggiunto l'obiettivo sperato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 12:22

