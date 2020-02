Vento forte a Roma, albero cade davanti all'Umberto I: un ferito. Crolli in strada sulla Cassia bis, in Prati e a Trastevere FOTO

Soffia un po' di vento e vengono giù rami da alberi fradici! La manutenzione del verde qst sconosciuta! Solo chiacchiere! V.le trastevere ore 19 pic.twitter.com/heanEfWKhf — Marco (@pmtfg) February 4, 2020

Martedì 4 Febbraio 2020, 19:13

Unsi è abbattuto nelle ultime ore sue dintorni: èUn albero è caduto in stradadi Roma colpendo una persona. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che è accaduto in via del Policlinico all'altezza dell'ingresso del pronto soccorso. Il platano ha colpito con le fronde una persona che è stata estratta dai pompieri e affidata alle cure mediche.Crolli anche in strada sulla Cassia Bis, all'altezza dell'uscita di Nepi in direzione Viterbo, e in alcune zone centrali della Capitale. Dai social arrivano le immagini di due alberi caduti sul marciapiede in zona Prati e in viale Trastevere.