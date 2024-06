Vent'anni dell’Università degli Studi "Guglielmo Marconi", leader nel campo dell'e-learning: il convegno a Roma il 20 giugno

di Redazione web

L’Università degli Studi "Guglielmo Marconi" festeggia il suo ventesimo anniversario, coronando due decenni di innovazione e leadership nel campo dell'e-learning. Fondata nel 2004, UniMarconi è stata la prima università digitale italiana riconosciuta dal MUR che nel corso di tutti questi ha saputo anticipare e soddisfare le esigenze di un'educazione superiore che fosse più inclusiva per tutti.

Oggi l'università conta oltre 20.000 studenti suddivisi in 21 corsi di laurea, nei quali unisce metodologie di formazione on line con attività di formazione in presenza attraverso lezioni, seminari, laboratori, sessioni tematiche di approfondimento al fine di raggiungere i migliori risultati per la formazione degli studenti.

Il convegno

Il convegno organizzato per l'occasione "Unimarconi, venti anni di storia nell'e-learning italiano. Ieri, oggi, domani" si terrà giovedì 20 giugno alle ore 18:00 presso l’Aula Magna dell’università, in Via Vittoria Colonna 11 a Roma. L'evento offrirà un'importante occasione per ripercorre i progressi realizzati e per delineare le linee guida da adottare in futuro per la didattica digitale.

La cerimonia inizierà con i saluti istituzionali di Alessio Acomanni, Presidente di UniMarconi, Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, e Alessandra Gallone, Consigliera Delegata del Ministero dell’Università e della Ricerca, e procederà con l'intervento di altri autorevoli esponenti del mondo accademico e istituzionale.

Il fulcro del convegno sarà la tavola rotonda intitolata "Metodologie e Tecnologie didattiche innovative: stato dell’arte e prospettive", moderata da Nicola Porro, Vice Direttore de Il Giornale e conduttore di Quarta Repubblica. La discussione vedrà la partecipazione di illustri accademici ed esperti del settore, tra cui Marco Abate, Rettore di UniMarconi, Attilio Parisi, Rettore di Uniroma4, Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR, Paolo Vincenzo Pedone, Presidente CUN, Ioannis Kalavrouziotis, Presidente dell'Hellenic Open University (Grecia), e Carla Padrelde Oliveira, Rettrice dell’Universidade Aberta (Portogallo).

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA