«Vent' anni di Roma by night 1980-1999», il gruppo Facebook che racconta la Roma di Corrado Rizza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 15:20

Una. Così è stato definito ilche ripercorre la58 anni, dj e produttore, tra i fondatori del gruppo. Si tratta di un periodo di grandi trasformazioni per la capitale, di club e di musica che sul social ha già oltre 9 mila iscritti.Come riporta il Corriere della Sera nel gruppo ci sono tutti i testimoni di quegli anni. Le foto dei protagonisti della Roma di quel decennio sono pezzi di storia. «La pagina social non è un' operazione nostalgia, «ma un po' come una Wikipedia di quegli anni romani»: galleria di ricordi e documenti spesso inediti che ricostruiscono l' atmosfera e le trame di una città molto diversa. «Ricca, opulenta, che soltanto dopo abbiamo scoperto essere inquinata dalla politica e dal malaffare», spiega Rizza, come riporta anche Dagospia.In quel decennio a Roma si respirava un clima di grande tumulto culturale, dal cinema alla musica. Rizza nasce come dj in un periodo storico in cui la professione la facevano in pochi. Oggi con questo gruppo ritiene importante trasmettere ai giovani i valori di quell'esperienza. «Paradossalmente la trasgressione, l' omosessualità e la transessualità erano più accettate allora. Il brano Gente della notte di Jovanotti descrive alla perfezione quella tribù: "Baristi, spacciatori, puttane e giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai. Padroni di locali, spogliarelliste, camionisti. Metronotte, ladri e giornalisti..."», conclude Rizza.