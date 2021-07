«C'è una bomba» paura in Vaticano: falso allarme a San Pietro

Falso allarme bomba in Vaticano. L'allarme è scattato alle 12.40 per una chiamata anonima arrivata al centralino della Polfer in cui si annunciava: «C'è una bomba al Vaticano, tra poco esploderà». Sul posto i poliziotti dell'ispettorato Vaticano, gli uomini della Digos e della Squadra Mobile che hanno chiuso al pubblico la Basilica per tutto il tempo della bonifica che ha poi dato esito negativo. Alle 14,15 l'allarme è rientrato e l'ingresso ripristinato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 19:02

