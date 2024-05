Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in appello: «Non guidava lui». Le accuse per un incidente di otto anni fa

di Redazione web

Incubo giudiziario finito per il figlio di Vasco Rossi, Davide Rossi, che è stato assolto dalle accuse di lesioni stradali e omissione di soccorso per una vicenda di otto anni fa. Rossi era accusato di aver ferito due ragazze in occasione di un tamponamento, per poi scappare: in primo grado era stato condannato a un anno e dieci mesi, ma la Corte d'Appello di Roma lo ha assolto perché il fatto non sussiste.

Davide Rossi, 38 anni, tramite i suoi avvocati non nasconde la sua soddisfazione: «Siamo soddisfatti perché da otto anni ripetiamo la stessa cosa, Davide è innocente. C'era un cid a confermarlo», le parole dei legali Carla Serra e Giulia Bongiorno. Assolto anche l'amico Simone Spadano, 39 anni, che in primo grado era stato condannato a nove mesi per favoreggiamento. Per conoscere le motivazioni bisognerà attendere i canonici 90 giorni, entro i quali i giudici d'appello pubblicheranno la sentenza.

Cosa accadde a settembre 2016

I fatti risalgono al 16 settembre 2016, quando l'Audi del figlio del cantante di Zocca ebbe un incidente tra via Donato e via Garimberti, nella Capitale, in zona X. Alla guida c'era Spadano, e nella stessa auto viaggiava un'altra donna, Virginie Marsan, figlia della moglie di Carlo Vanzina Lisa Melidoni. Virginie in aula, scrive il Corriere della Sera, ha più volte detto che a guidare non c'era Davide Rossi ma Spadano.

Quest'ultimo, dopo non aver rispettato uno stop, non si accorse dell'arrivo di un'auto Fiat Punto (che aveva la precedenza) e la colpì in pieno: a bordo della Punto due ragazze, Francesca Morelli e Rosella Nicoletti, che rimasero ferite, la prima al collo, la seconda a una costola (furono poi risarcite).

