Variante inglese vicino a Roma: due comuni sono zona rossa

Altre due zone rosse nel Lazio per l'alta incidenza di casi di variante inglese. Le ordinanze della Regione Lazio hanno disposto le misure di massima restrizione per Colleferro e Carpineto, due comuni in provincia di Roma. Nel Lazio la zona rossa è già stata attivata per Roccagorga in provincia di Latina.

Il sindaco di Colleferro

«Sto attendendo comunicazioni ufficiali sui dati che ancora non ho. Intanto ho convocato la Coc alle 15,30, i capigruppo alle 17 e ho vigili urbani e protocollo aperti nell'attesa dell'arrivo di eventuali ordinanze. Veniamo da un anno difficile, quindi siamo molto temprati. C'è preoccupazione ma la macchina è pronta, basta soltanto che ci arrivino chiare linee guida e noi le applichiamo», ha detto all'Adnkronos Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, commentando l'ordinanza della Regione Lazio che dispone la zona rossa per il Comune data la presenza della variante inglese sul territorio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 14:44

