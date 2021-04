Variante indiana, volo dall'India atterrato ieri a Fiumicino con 23 passeggeri positivi al tampone

Sono 23 i passeggeri risultati positivi atterrati ieri all’Aeroporto di Fiumicino e provenienti dall'India. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. «Ieri sera alle ore 21.15 è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall’India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio - ha dichiarato in una nota D'Amato - Alle ore 22 sono iniziate le operazioni delle USCAR che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%)».

«Sono risultati positivi anche due componenti dell’equipaggio - ha aggiunto - Siamo ora in attesa dei risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell’Istituto Spallanzani. Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l’isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le USCAR guidate da Pierluigi Bartoletti e Stefano Marongiu, ADR, la Protezione civile e le Forze dell’ordine per il grande lavoro svolto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 10:41

