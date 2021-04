Variante indiana, volo Delhi-Roma: 23 positivi. Estesi divieti e quarantena

Dopo i due casi in Veneto, ne sono stati trovati altrettanti in Friuli Venezia Giulia mentre l'Istituto Koch ne ha rilevati ventidue in Germania. L'Italia e l'Europa ora tremano per la diffusione della variante indiana. Nonostante il blocco imposto dal ministro Roberto Speranza ieri a Fiumicino è avvenuto lo sbarco di un volo dall'India, New Delhi-Roma, con 23 persone risultate positive di cui si attende il responso sul sequenziamento del virus, inclusi due dell'equipaggio (il 9 per cento del totale). Oggi è atteso un nuovo arrivo con l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato che ha chiesto di «non scaricare tutto sul sistema sanitario regionale».



SCREENING

La prima risposta, oltre allo screening con tamponi a tappeto a passeggeri e personale di bordo, è stata l'isolamento di tutte le persone risultate positive e i loro contatti stretti, inviati in un Covid Hotel. Sul tema è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni che ritiene «giustissimo chiudere i voli, ma se - come accaduto a febbraio 2020 dalla Cina - i passeggeri arrivano in Italia passando per Amsterdam, è inutile». Per questo Nicola Zingaretti ha chiesto «prudenza sui flussi turistici o migratori» invitando a un «coordinamento a livello europeo e se necessario blocco dei voli». Intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza in cui si estendono le misure di divieto di ingresso, già previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana.



VACCINI EFFICACI

Una buona notizia è però arrivata mercoledì dal co-fondatore di BioNTech Ugur Sahin. Il vaccino Pfizer dovrebbe essere in grado di resistere anche alla variante indiana: «Stiamo ancora testando la variante indiana, ma ha mutazioni che abbiamo già testato e contro le quali il nostro vaccino funziona, quindi sono fiducioso». Sulle caratteristiche e la pericolosità di questa mutazione del virus è intervenuta l'Organizzazione mondiale della sanità. La variante indiana B.1617 di Sars-Cov-2 «ha un tasso di crescita più elevato rispetto ad altre varianti circolanti in India, suggerendo un potenziale aumento della trasmissibilità».



I DATI

Con l'ultimo bollettino l'Italia ha superato quota 4 milioni di casi positivi da inizio pandemia. Ieri ne sono stati registrati 14.320 a fronte di 330mila tamponi. Sono invece altri 288 i decessi che da due giorni hanno superato i 120mila totali. Continua infine il calo dei ricoveri.

Venerdì 30 Aprile 2021

