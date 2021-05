Vannini, Meloni: «Giustizia è fatta, Marco potrà finalmente riposare in pace»

«Giustizia è stata fatta. Auguro alla famiglia Vannini, per quanto possibile, un domani più sereno. Da madre rivolgo un abbraccio commosso ai genitori che, con coraggio e compostezza, non si sono mai arresi. Adesso Marco potrà finalmente riposare in pace». Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Marco Vannini, la Cassazione conferma le condanne per i Ciontoli. I genitori: «È stata fatta giustizia»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 20:28

