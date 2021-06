Roma, caos rifiuti: vandali in azione al piazzale del Gianicolo

La situazione rifiuti a Roma non migliora. Torna l'estate e il problema dei rifiuti nella Capitale si ripresenta puntuale come ogni anno. Nonostante la sindaca Raggi stia cercando il modo per ripulire le vie di Roma, le segnalazioni continuano ad arrivare copiose.

Questa volta il luogo incriminato è la passeggiata del Gianicolo, in pieno centro della Capitale, tra Trastevere e il Vaticano, dove alcuni vandali ha rovesciato tutti i cestini del Belvedere. Un degrado ben visibile nelle foto scattate da Maurizio Riccardi.

Atto di vandalismo deprecabile, ma a cui nessuno ha ancora posto rimedio. I cestini e la sporcizia al loro interno sono da giorni nella situazione ben raccontata dalle immagini e il Belvedere Gianicolo, in questo momento, lo è sicuramente più per nome che di fatto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 16:32

