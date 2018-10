Valmontone Outlet, lo shopping diventa a quattro zampe con Dogs and Friends

DOGS & FRIENDS – PROGRAMMA:

Sabato 13 ottobre – VANITY PETS

Domenica 14 ottobre – UOMO – CANE, GIOCHIAMO INSIEME

A Valmontone Outlet sabato 13 e domenica 14 ottobre lo shopping diventa a quattro zampe grazie a “Dogs & Friends”, l’iniziativa a misura di Fido che il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma organizza per il secondo anno, in collaborazione con Barnie’s Pet food insieme al Centro di educazione cinofila e cultura Rantaplan.A inaugurare la manifestazione sarà sabato 13 ottobre Vanity Pets – Cani in passerella, una sfilata in cui cani e padroni si confronteranno su prove diverse: dall’Handler junior dedicato a bambini e ragazzi che dovranno dimostrare il corretto addestramento del proprio cucciolo dal punto di vista della condotta al guinzaglio, dell’imprinting e di altri fattori; al “Tu come me” in cui verrà valutata invece la somiglianza tra cane e padrone; fino al Best in show che eleggerà il migliore tra tutti i cani partecipanti suddivisi per razze e categorie.Domenica 14 ottobre sarà invece la volta di Cane – Umano Giochiamo insieme, una giornata dedicata all’addestramento e al recupero comportamentale dei cani grazie alla collaborazione degli educatori del Centro Rantaplan. Si comincerà con l’agility dog, ovvero sessioni di allenamento con il proprio cane e performance di cani che già partecipano alle gare ufficiali, per poi passare alla Disc Dog, in cui conduttore e cane svolgono attività acrobatiche grazie all’uso di un freesbee. E ancora la Dog Dance l’esibizione a ritmo di musica, il mini torneo di Obedience basato sulla collaborazione tra cane e conduttore e il Scent game un gioco per riconoscere e individuare l’odore di diversi tipi di sostanze.Per tutta la giornata sarà inoltre possibile richiedere consulenze comportamentali gratuite.INGRESSO GRATUITOPer partecipare alle iniziative in programma è sufficiente iscriversi all’evento sulla pagina Facebook di Valmontone Outletore 9 apertura iscrizioniore 11 ingresso cani nel ring di showore 14 pausa pranzo e scrutinioore 15 spareggi di categoriaore 16 Handler Juniorore 17 Best in Showore 18 premiazioni11 Agility Dog11.30 Obedience, mini torneo12 Disc Dog12.30 Dog dance16 Disc Dog16.30 Scent game17 Obedience, mini torneo17.30 Agility Dog