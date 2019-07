Valmontone, all'Outlet Summer Festival chiusura col botto: sabato 20 il concerto degli Stadio

Sarà la grande musica italiana a dare l’arrivederci al Valmontone Outlet Summer Festival che, sabato 20 luglio, chiuderà i battenti della sua terza edizione sulle note di una leggenda del pop-rock d’autore come gli Stadio. Dopo la carica travolgente di Anastacia, la dance anni Novanta del Deejay Time e il reggae made in Salento dei Boomdabash, sul palco del villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma la band emiliana porterà il suo Stadio Mobile Live 4.0, il tour che celebra a ventisei anni di distanza la pubblicazione del loro album più venduto “Stadiomobile Live”.



Un ritorno in grande stile per la storica band composta da Gaetano Curreri (voce), Roberto Drovandi (basso) e Andrea Fornili (chitarra) che riproporrà, a meno di un anno di distanza dal quarantesimo anniversario della band che si festeggerà nel 2020, tutti i suoi successi, da “Chiedi chi erano i Beatles” a “Grande figlio di puttana”, “Un disperato bisogno d’amore”, “Vorrei” fino all’ultimo singolo “Tu sei l’amore di cui hai bisogno” a un pubblico che abbraccia generazioni diverse. I biglietti del concerto degli Stadio sono in vendita su Ticketone.com, in tutti i punti vendita Ticketone e presso l’Infopoint di Valmontone Outlet e al costo di € 10 € + diritti di prevendita. Nelle serate del Festival negozi e Food Court rimangono aperti oltre il normale orario per dare a tutti i visitatori la possibilità di proseguire lo shopping fino a tarda sera. Mercoledì 17 Luglio 2019, 13:46

