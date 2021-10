Roma, Valerio Duro scompare a 17 anni da Cinecittà. L'appello disperato di amici e familiari: «Aiutateci a ritrovarlo»

Valerio Duro, ragazzo di 17 anni, è scomparso da Cinecittà a Roma. Non si hanno più notizie da domenica 17 ottobre e l'ultima volta in cui è stato visto risale proprio alla mattina di ieri. I genitori e gli amici lanciano l'appello disperato per ritrovarlo anche sui social network: «Aiutateci a ritrovarlo».

VALERIO DURO: APPELLO PER RITROVARLO

La sera prima era proprio insieme a quegli amici che hanno pubblicato l'appello sui social. Un appello corredato dalle foto di Valerio che chiede a chiunque lo abbia visto o sappia qualcosa di chiamare immediatamente le forze dell'ordine.

Attorno alle 6:20 di mattina il padre di Valerio lo ha visto dormire nel suo letto prima di uscire di casa per andare a lavoro. Poi più niente. Valerio Duro è sparito. Intorno alle 9 di mattina sembra abbia aperto la porta di casa e non ha più fatto ritorno. Per i familiari sono ore di apprensione e paura. Lo stanno cercando senza tregua sporgendo fin da subito denuncia alle forze dell'ordine.

La localizzazione delle celle telefoniche di questa mattina, fatta dai carabinieri, ricade in via della Polveriera ad Ariccia. I carabinieri, insieme alla polzia e alla protezione civile, hanno passato al setaccio la zona circostante con il padre del ragazzo, anche nel territorio di Albano e Genzano, ma di Valerio ancora non ci sono tracce. Le ricerche continuano senza sosta e qualsiasi aiuto può essere fondamentale.

Valerio Duro è un ragazzo alto 1 metro e 90 centimetri, ha carnagione olivastra, capelli ed occhi scuri ed è stempiato. Secondo quanto riferito da Fanpage.it, i suoi amici hanno dichiarato che quando si è allontanato da casa aveva addosso un giubbotto k-way nero e scarpe dello stesso colore. Non c'era stata come spiega un suo amico, «alcuna lite o un comportamento che facesse presagire qualcosa, era tranquillo, non capiamo il motivo del suo comportamento e temiamo che gli possa essere accaduto qualcosa di brutto. Ti prego Valerio, torna a casa». Chiunque è sicuro di averlo visto o gli è parso di vedere un giovane che risponde alla descrizione di Valerio è pregato di contattare le forze dell’ordine o di chiamare i numeri 3287167765 e 3802108252.

