Roma, Valerio Carocci rinuncia alla scorta. Il presidente del Piccolo America: «Il nostro obiettivo ora è aprire il Cinema Troisi»

Valerio Carocci rinuncia alla scorta. Infatti, è stata revocata la scorta al presidente dell'associazione Piccolo America, Valerio Carocci, su sua stessa richiesta. «Oggi si è concluso il dispositivo di scorta. A partire da una mia richiesta, infatti, il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha valutato positivamente di terminare la misura di protezione - spiega in una nota Carocci -. La decisione è stata presa a seguito di un periodo di minore attività pubblica da parte mia e grazie al monitoraggio effettuato dalle forze dell'ordine rispetto a eventuali pericoli diffusi. Ringrazio il Comitato, il reparto scorte di Villa Tevere e la Questura di Roma per la professionalità. Ci tengo a comunicare il grande disagio che ho vissuto in questi sei mesi, poichè ho sempre ritenuto che ci fossero persone più in pericolo di me, e spero che le risorse del nostro Paese possano essere tutte rivolte a loro. Ho imparato sulla mia pelle quanto, nonostante la competenza del personale incaricato, questa condizione sia soffocante e per questo voglio esprimere tutta la mia solidarietà a chi è costretto a passarvi anni o una vita intera. L'eventuale critica e messa in discussione delle attività che portiamo avanti con il Piccolo America sono auspicabili ed in molti casi anche costruttive - continua Carocci -. Speriamo però che in futuro non si ricada in violenze, insulti o minacce nei nostri confronti, atti d'odio rispetto ai quali non potremo che rispondere nuovamente in termini istituzionali e democratici. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è quello di aprire il Cinema Troisi, dove sono arrivate da pochi giorni le nuove poltrone, e questa estate illuminare nuovamente di cinema le notti romane. Guardiamo avanti», conclude.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 12:41

