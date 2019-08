Valeria Marini madrina di Miss Teenager Original 2019

Miss teenagers 2019, il concorso più atteso dell'estate verso la finale

Martedì 20 Agosto 2019, 19:23

Che cosa hanno in comune Mita Medici, Gloria Guida, Milly Carlucci, Barbara De Rossi, Bianca Guaccero, Isabella Ferrari, Jo' Chiarello, Claudia Gerini, Laura Freddi, Laura Chiatti e Gessica Notaro? Hanno partecipato a Miss Teenager Original, il concorso che negli anni ha scoperto numerosi talenti. In questi giorni si sono svolte a Roma, nella location del BV Oly Hotel, le semifinali del concorso dell'estate Miss Teenagers Original 2019, ideato da Nunzio Lusso nel 1964 e attualmente rilevato dal nuovo Patron Stefano Stefanelli, talent scout di molti personaggi diventati famosi. L'anno scorso è stata Roxana Chirita a essere incoronata Miss Teenager Original nel 2018 dall'attrice Barbara De Rossi. La vincitrice, notata da Mark Jonis casting director di Miss Universo, è stata invitata a partecipare alle prossime selezioni del prestigioso concorso internazionale.Roxana ha già all'attivo molti contratti con case di moda, e musa ispiratrice per vari stilisti di fama nazionale.Due conferme al timone della cooconduzione della finalissima in programma il 2 settembre, due volti noti, Metis Di Meo autrice e conduttrice dei tanti programmi Rai, e Angelo Martini già conduttore e autore di Numeri Uno su Rai 2. Saranno loro a condurre, presso il Polo Tecnologico della Tiburtina, a Roma, nello studio uno di Gold Tv, la serata finale, ripresa televisivamente e mandata in onda successivamente sull’emittente nazionale Odeon Tv, per la regia di Riccardo Canini. Quest'anno toccherà a Valeria Marini, madrina d'eccezione, incoronare la vincitrice.