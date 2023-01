Valeria Fioravanti, lacrime e applausi: i funerali della 27enne morta di meningite dopo il 'giro' degli ospedali

Lacrime e applausi ai funerali di Valeria Fioravanti, la ragazza di 27 anni morta a Roma per meningite batterica dopo aver chiesto aiuto per più giorni in diversi ospedali della Capitale. L'ultimo saluto questa mattina alla Basilica di San Giovanni Bosco, al Tuscolano. La giovane lascia una bimba di 15 mesi.

Valeria uccisa dalla meningite a 27 anni: era stata 4 volte al pronto soccorso

I funerali di Valeria Fioravanti

In centinaia l'hanno omaggiata con un grande applauso. Oltre ai familiari, al papà Stefano e alla mamma, alla sorella e al compagno, erano presenti tantissimi vigili del fuoco, colleghi del papà, in divisa. Sono stati loro a "scortare" la famiglia fino al sagrato della chiesa. Al termine delle esequie, racconta Il Messaggero, tanta commozione tra la folla: soprattutto tra i colleghi di lavoro della donna, dipendente di Aeroporti di Roma Security. «Il sorriso, la dolcezza, e la luce: questo Valeria ci ha dato. In aeroporto ci si poteva affidare ciecamente a lei», dice uno di loro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 15:58