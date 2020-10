Untore Hiv, confermata in appello la condanna a 24 anni per Talluto. «Contagiò una trentina di ragazze»

Confermati 24 anni di carcere per "l'untore dell'Aids" Valentino Talluto, l'uomo accusato di aver contagiato con l'Hiv, volontariamente, una trentina di ragazze a Roma. Nel processo di appello-bis, è stata confermata la condanna a 24 anni per lesioni gravissime, così come era già stato stabilito nel processo di primo grado.

La sentenza di oggi, conferma, quindi la sentenza di primo grado arrivata nell'ottobre del 2017 riconoscendo la sua responsabilità anche per gli episodi. La I sezione penale della Cassazione il 30 ottobre di un anno fa aveva confermato la responsabilità di Talluto e disposto un nuovo processo, accogliendo i ricorsi della Procura Generale e delle parti civili di cui due rappresentate dall'avvocato Irma Conti, in relazione a quattro episodi che gli erano stati contestati e dai quali era stato assolto.

Talluto, per il quale non è stato riconosciuto il resto di epidemia dolosa, era stato condannato in primo grado il 27 ottobre del 2017 a 24 anni di carcere per lesioni gravissime. L'11 dicembre 2018 la pena era poi stata ridotta in Appello a 22 anni per lesioni gravissime con dolo eventuale e assolto per 4 casi di ragazze che secondo l'accusa erano state contagiate da lui. Oggi la conferma della condanna di primo grado a 24 anni con il riconoscimento della responsabilità anche per gli altri casi che si erano costituiti nel procedimento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 14:50

