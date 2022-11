Due nuove palme a piazza di Spagna: è il regalo della maison Valentino per sostituire le vecchie piante rovinate dal punteruolo rosso

di Lorena Loiacono

Due nuove palme su piazza di Spagna, rigorosamente firmate Valentino. Le vecchie piante, rovinate dal punteruolo rosso, sono state sostituite proprio dalla celebre casa di moda.

Maison Valentino prosegue infatti il suo rapporto virtuoso con Roma anche tramite l’iniziativa di giving back per consolidare, simbolicamente e fisicamente, le sue radici nella Capitale.

Oggi infatti sono state messe a dimora due palme, alla presenza del CEO Maison Valentino Jacopo Venturini, del Direttore Creativo Maison Valentino Pierpaolo Piccioli, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, e del Professore di Arboricultura dell’Università di Firenze, Francesco Ferrini.

«Siamo orgogliosi della collaborazione con Maison Valentino, che è un perfetto ambasciatore nel mondo di Roma e del suo fascino eterno, fuori dal tempo e dalle convenzioni - ha commentato Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale - Il giving back di oggi è molto più di un simbolo: è la rappresentazione plastica dell’attenzione, della cura e dell’amore per la nostra città. Un impegno mantenuto dopo la monumentale sfilata a piazza di Spagna, che ha restituito a Roma il ruolo che le compete nel mondo della moda internazionale. Con le sue meraviglie architettoniche e artistiche, Roma è il luogo migliore per ospitare lo stile unico e inconfondibile della Maison Valentino, che qui è nata e da qui trasmette i valori italiani del fashion in tutto il mondo».

L’iniziativa era stata annunciata lo scorso luglio in occasione della sfilata Haute Couture Fall/Winter 2022-23 Valentino The Beginning: la Maison, nel suo approccio giving back, restituisce oggi, con un gesto simbolico, un angolo di bellezza all’ombra di una piazza, la stessa che accoglie anche la sede storica di Valentino, Palazzo Mignanelli.

«Siamo lieti di vivere e condividere questo importante momento di attenzione, unione e sinergia con Roma - ha commentato Jacopo Venturini, CEO - Maison Valentino - crediamo vivamente nell’importanza che ogni singola azione ha, anche la più piccola, nel sostenere, tutelare e salvaguardare l’ambiente e le sue persone. Roma riveste un ruolo fondamentale per la Maison e la sua storia, è per noi importante continuare a mantenere vivo il dialogo culturale ed etico con la città ed i suoi abitanti. L’area green che ne deriva si unisce all’interno del nostro conscious journey, percorso che armoniosamente viaggia all’interno, ed insieme, al nostro DNA, dove la consapevolezza e la responsabilità sociale ed ambientale si fondono con l’impegno di giving back».

L’intervento è avvenuto sia nel rispetto della tradizione paesaggistica della piazza, dove da sempre le palme sono presenti, sia nel rispetto dei tempi della natura, cioè nel periodo ottimale per la loro messa a dimora grazie alle temperature miti.

«Man mano che le nostre città crescono è importante considerare l’impatto che le aree urbane hanno sulla natura - ha spiegato Francesco Ferrini, Professore di Arboricultura - Università di Firenze - quello che un tempo era un prato o un bosco è ora ricoperto di cemento: come influisce questo sull’ecosistema e sul clima di una città come Roma? Con fatica, ma inizia a farsi strada la consapevolezza che le nostre azioni possono avere effetti ambientali, cambiando il clima del nostro pianeta e influenzando gli animali, le piante e le persone che ci vivono. Tutto questo ha portato a comprendere che gli spazi verdi devono essere presenti in modo più prominente nella pianificazione urbana, e a questo proposito è indubbio che le palme occupano un posto meritato nel paesaggio romano».

