Vaccini Lazio, D'Amato: «A mezzanotte al via le prenotazioni per gli over 70 sul sito della Regione»

Vaccino nel Lazio. Come annunciato è arrivata la circolare del ministero della Salute sul siero Astrazeneca che autorizza la somministrazione anche agli over 65.

«La notizia» della circolare ministeriale sul vaccino AstraZeneca agli over 65 «ci conforta, ci consente di procedere per classi d'età. Da stanotte a mezzanotte apriremo le prenotazioni per il vaccino anti-Covid agli over 70». Le prenotazioni sul portale della Regione Lazio.

Vaccino Astrazeneca anche sopra i 65 anni: via libera dal Ministero. La circolare

Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ospite di Sky Tg24. «La circolare del ministero della Salute - commenta D'Amato - fa chiarezza sul vaccino AstraZeneca, sull'efficacia, che è stata messa un pò in discussione. Ma riconcilia anche con l'indicazione dell'agenzia europea Ema, secondo cui questo vaccino è utilizzabile dai 18 anni in su. L'Italia si riallinea all'indicazione di Ema e per noi questo è importante».

​Nel Lazio «stiamo cercando di limitare le chiusure, seguendo la curva epidemiologica. L'impegno è vaccinare, vaccinare, vaccinare». Lo ha sottolineato ancora D'Amato. «Se ci sono indicazioni nazionali» di ulteriori restrizioni o di un'Italia tutta arancione, «ci adeguiamo e la rispetteremo. Ma vorremmo che le buone pratiche vaccinali siano estese a tutto il Paese. Dobbiamo correre, il fattore tempo è fondamentale».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA