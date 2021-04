Vaccino nel Lazio, fake news sulle prenotazioni della fascia d'età 40-54 anni. La Regione: «Informazioni sbagliate»

«Stanno girando informazioni sbagliate circa la campagna di vaccinazione anti Covid19. Le fake news sono sempre dietro l'angolo, informati solo sui canali ufficiali Salute Lazio». Lo comunica la Regione Lazio sui suoi profili social "Salute Lazio". Secondo quanto diffuso stanno girando informazioni false in merito alle prenotazioni per le fasce d'età che vanno dai 40 ai 54 anni. Tali indicazioni non corrispondono al vero e ad oggi non è sono state ancora aperte le prenotazioni in tal senso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 20:05

