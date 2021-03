Covid, a Fiumicino partono le vaccinazioni serali. D'Amato: «Aprendo anche di notte possiamo arrivare a 50mila»

«Fiumicino è il primo hub vaccinale che apre di sera in Italia e come sempre il Lazio apre nuovi fronti. Stiamo viaggiando a 26mila vaccinazioni al giorno e aprendo anche di notte possiamo arrivare anche a 50mila che è l'obiettivo chiesto da Draghi. Noi siamo pronti ma chiaramente servono le dosi, che oggi non ci consentono di estendere questa modalità su tutti gli hub. Nei prossimi giorni apriremo in altri hub nelle ore serali, e realtà come la Nuvola e Termini sono tra le prossime ipotesi di apertura notturna, ma sono necessari altri vaccini». Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino l'assessore regionale alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato intervenuto all'apertura serale alle vaccinazioni nell'hub aeroportuale. «Sull'arrivo di Johnson & Johnson non abbiamo ancora notizie ufficiali, probabilmente dopo la metà di aprile arriverà. Per noi è importante conoscere le date di arrivo e le modalità di consegna. È un vaccino strategico per la campagna che noi vogliamo utilizzare nelle farmacie e presso i medici di medicina generale», ha aggiunto

