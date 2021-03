Vaccino Covid nel Lazio, da domani prenotazioni per i nati nel 1954 e 1955

Vaccino Covid, nel Lazio via alle prenotazioni per le classi d'età 67-66 anni (nati nel 1954 e 1955). Dalla mezzanotte di domani, giovedì 31 marzo 2021, sarà possibile prenotarsi per la somministrazione della prima dose.

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Salute. Le prenotazioni potranno essere effettuate solo online, a questo indirizzo.

