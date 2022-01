Covid Lazio, l'appello di D'Amato: «Open day per le donne in gravidanza: vacciniamoci»

Continua la campagna vaccinale nel Lazio. «Abbiamo superato il tetto di 3 milioni di dosi booster somministrate. Oltre il 60% della popolazione adulta ha ricevuto il richiamo del vaccino anti covid19». Lo comunica Alessio D'amato, Assessore della Giunta regionale del Lazio.

Leggi anche - Roma, paura nella metro Rebibbia: ragazzi ubriachi aggrediscono guardia giurata e lui spara in aria

#Covid19: Superato il tetto di 3mln di dosi booster somministrate. Oltre il 60% della popolazione adulta ha ricevuto il richiamo del vaccino



Il 2 febbraio all'Ospedale Sant'Eugenio è programmato un Open Day dedicato alle donne in gravidanza. Vacciniamoci tutti! #LaziosiVaccina — Regione Lazio (@RegioneLazio) January 22, 2022

«E' in previsione - continua - un Open day all'Asl Roma 2, il 2 febbraio all'Ospedale Sant'Eugenio, dedicato alle donne in gravidanza. Abbiamo purtroppo avuto un caso di una donna giovane, non vaccinata, che dopo il parto non ce l'ha fatta, perchè colpita dalla malattia. Il bambino è in buone condizioni, ma la madre non ce l'ha fatta. Faccio un appello per promuovere la vaccinazione in gravidanza. Vacciniamoci tutti!» #SaluteLazio

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA