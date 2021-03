Vaccino Covid, da oggi prenotazioni anche con l'app SaluteLazio

Vaccino Covid, da oggi è possibile prenotarsi anche tramite l'app SaluteLazio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato.

Da oggi è possibile effettuare la prenotazione per il vaccino anti Covid anche attraverso la app SaluteLazio, disponibile per i sistemi operativi iOS e Android. In poche ore, tramite app sono già state effettuate oltre mille prenotazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 22:03

