Vaccino anti Covid nel Lazio, le info su come prenotarsi e il calendario delle prenotazioni.

Vaccino anti Covid nel Lazio, tutte le informazioni su come prenotarlo, chi può farlo e l’ordine di prenotazione, come comunicato dalla Regione sulla sezione del sito dedicata dell’assessorato alla Salute. Per i soggetti estremamente vulnerabili sono attivate tre modalità di reclutamento: attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie (da subito), attraverso il medico di famiglia (da subito) e attraverso la prenotazione online attiva da giovedì 4 marzo.

Quest’ultima riguarda i pazienti titolari dei codici esenzioni per patologia RHG010 - 046.340 - RFG101 - RF0180 - RF0181 - RF0182 - RF0183 - 018.277.0 - 008.571.2 - 008.571.5 - 008.571.6 - RDG010 - 065.758.0. Per la prenotazione sarà necessario il codice esenzione e la tessera sanitaria. I genitori/caregiver dei soggetti in Assistenza Domiciliare Integrata sottoposti a ventilazione meccanica assistitita possono prenotare la vaccinazione attraverso il numero 06.164161841 a partire delle 7:30 del 04/03/2021.

POPOLAZIONE FASCIA 79-78 ANNI

Da venerdì 5 marzo le persone nate negli anni 1942 e 1943 potranno prenotare su Salute Lazio il proprio vaccino anti COVID-19.

Per la prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile.

POPOLAZIONE FASCIA 65-64 ANNI

Da lunedì 8 marzo le persone nate negli anni 1956 e 1957 potranno prenotare la vaccinazione, oltre che dal proprio medico di medicina generale, anche online.

Per la prenotazione sarà necessaria la tessera sanitaria.

Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla prima disponibilità utile.

Il calendario delle prenotazioni

SOGGETTI ESTREMAMENTE VULNERABILI: dalle ore 00:00 del 4/3 in poi

CAREGIVER DEI SOGGETTI IN ADI CON VENTILAZIONE MECCANICA ASSISTITITA: delle 7:30 del 04/03/2021 solo tramite il numero 06164161841

FASCIA 79 - 78 anni: dalle ore 00:00 del 5/3 in poi

FASCIA 65 - 64 anni: dalle ore 00:00 del 8/3 in poi

Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede. Al momento della prenotazione sarà possibile scegliere il luogo dove vaccinarsi, in base alla disponibilità. 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato.

