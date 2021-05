Vaccini, open day Astrazenca a Roma per gli over 30 il 22 e 23 maggio: ecco dove saranno gli hub

Centomila dosi di Astrazeneca saranno destinate ai 30enni nel Lazio. L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sulla base del successo dei precedenti open day, ha annunciato che il prossimo fine settimana, quello del 22 e 23 maggio, si aprirà all’immunizzazione degli over 30 in strutture che possano consentire la somministrazione a un numero molto elevato di persone.

D'amato ha spiegato che gli hub potrebbero essere allestiti allo Stadio dei Marmi e al Palazzo dello Sport dell’Eur. «Con uno sforzo possiamo vaccinare 50mila persone in più al giorno», ha detto D'Amato che ha anche ipotizzato di poter allestire degli hub nelle fermate della metropolitana a Roma, così come è stato fatto a New York, per velocizzare il più possibile la vaccinazione.

