Vaccini per i maturandi nel Lazio: 3 giorni e 70 hub dedicati

Alla maturità con la tesina sotto il braccio e la prima dose di vaccino a far da protezione. Quest'anno per prepararsi all'esame di Stato gli studenti non dovranno solo pensare a studiare ma anche a prenotare la prima dose di Pfizer. È questo infatti il vaccino che la Regione Lazio ha deciso di mettere a disposizione dei maturandi, circa 50mila ragazzi in tutto il territorio regionale di cui oltre 30 mila solo a Roma, per l'open day fissato per i giorni 1, 2 e 3 giugno. La somministrazione per mettere insicurezza l'esame di maturità avverrà nei 70 hub regionale in cui viene utilizzato il vaccino Pfizer. Nell'arco di un mese o poco più, quindi, 50mila 19enni del Lazio saranno vaccinati e potranno trascorreranno l'estate senza rischi.



La tre giorni sarà dedicata ai ragazzi ma non solo, potranno recarsi anche tutti i docenti che fino ad oggi non sono stati vaccinati. Agli insegnanti quindi non saranno destinate le dose di Vaxzevria, l'ex Astrazeneca, come avveniva prima ma si procederà con Pfizer. In tutto, secondo le stime dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma, saranno circa 1100 i professori impegnati nell'esame di Stato come commissari e presidenti di commissione. Gli studenti che vogliono aderire alla campagna vaccinale dovranno prenotare il loro appuntamento tramite il sito Salutelazio, a partire da giovedì prossimo 27 maggio, inserendo come credenziali il codice fiscale e la tessera sanitaria. Procede così la strategia regionale degli open day, dopo la grande adesione dello scorso weekend: torna infatti la somministrazione aperta a tutti gli over 40 presso uno dei 30 hub che utilizza Vaxzevria, tramite la prenotazione con il ticket virtuale. Questa sera, alle 24, iniziano anche le prenotazioni per i nati tra il 74 e il 77 mentre da mercoledì 26 potranno prenotare i nati tra il 78 e l'81.

A incrementare l'offerta arrivano in farmacia anche le dosi del vaccino J&J: da lunedì 24 maggio sarà possibile prenotare attraverso il portale regionale per un appuntamento a partire dal 1 giugno.



riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA