Vaccini Lazio, D'Amato: «Con 90% di immuni niente green pass come i danesi»

Aprire tutto ed eliminare il Green pass quando si raggiungerà una copertura vaccinale del 90%. È la proposta dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, che guarda con favore ai risultati della campagna vaccinale regionale, che si appresta ad avere l'80% di immunizzati.



Il modello da seguire è quello della Danimarca. «Diamoci un obiettivo da raggiungere, che può essere il 90 per cento, e consentiamo alle Regioni virtuose di riavvicinarsi alla normalità», dichiara a Il Messaggero. Per D'Amato, il Green pass è uno strumento importante per limitare il contagio e convincere le persone a vaccinarsi. «Ma una volta tagliato il traguardo, può essere abbandonato. Io guardo con molto interesse alla Danimarca», afferma. Copenaghen riaprirà tutto il 15 settembre dicendo addio al lasciapassare vaccinale. «Perché non possiamo farlo pure noi?». Ovviamente «si tratta di decisioni che deve prendere il governo», precisa l'assessore.

D'Amato ha sottolineato anche un altro risultato raggiunto dalla Regione Lazio: «Il 22esimo monitoraggio dell'Aifa sugli anticorpi monoclonali vede il Lazio in testa alle Regioni per l'utilizzo delle cure con anticorpi monoclonali (1.209 in totale). Un buon risultato». Ieri nel Lazio 417 nuovi casi di Covid, a Roma 232.

