Vaccini Lazio, D'amato: «Anticipare la terza dose a 150 giorni»

L'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato (foto, sotto), sta spingendo perchè si anticipi la terza dose del vaccino anti Covid a 150 giorni. In una intervista a «Il Corriere della Sera» D'Amato ha spiegato: «Spero che la mia proposta venga presa seriamente in considerazione. Anche Franco Locatelli (presidente del Consiglio superiore di sanità, ndr) si è espresso a favore. La Gran Bretagna lo sta già facendo e la Stiko, la commissione speciale tedesca sui vaccini, raccomanda la riduzione a 150 giorni».

Nel Lazio circa 2 mila persone al giorno, che finora non avevano richiesto la somministrazione del vaccino anti Covid, stanno accedendo alla prima dose. Lo riferisce sempre l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, al Corsera. «Ci sono grandi novità. Perchè in una giornata tipo, in cui si somministrano tra i 20 e i 22 mila vaccini, l'84 per cento è per la terza dose e il 7 per cento per la seconda. Ma, e il sorpasso accade per la prima volta, il restante 9 per cento che vuol dire circa 2 mila persone, fa la prima - ha detto D'Amato -. Ma che si siano convinti o che siano stati forzati, l'importante è che si vaccinino. A questo punto meglio l'obbligo di immunizzarsi che pagare per l'irresponsabilità di alcuni come i no green pass».

D'Amato ha poi condannato la protesta del popolo dei «No green pass» che si è svolta ieri al Circo Massimo a Roma, dove circa 4 mila persone si sono radunate senza mascherine e hanno urlato slogan contro quella che definiscono «la dittatura sanitaria»: «È assurdo che nel pieno della quarta ondata che sta investendo l'Europa a Roma si creino assembramenti di no green pass senza mascherina e distanziamento - ha dichiarato D'Amato che in una nota ha sostenuto le ragioni dell'obbligo vaccinale -. Non è giusto pagare per questi irresponsabili. Meglio l'obbligo vaccinale».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 10:26

