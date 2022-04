Vaccini, D'Amato: da lunedì al via la quarta dose nel Lazio per over 80 e fragili

«La campagna vaccinale per la quarta dose del vaccino anti covid partirà in tutta la Regione da giovedì, oggi abbiamo iniziato a Rieti che per noi rappresenta l'Asl con cui siamo partiti con altre campagne. Sarà possibile prenotare attraverso il sito “Salute Lazio”, il proprio medico di famiglia e le farmacie». Lo ha affermato all'Adnkronos Salute l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D' Amato. La quarta dose è riservata a tutti gli over 80 anni, agli ospiti delle Rsa e alle categorie a rischio con elevata fragilità tra i 60 e 79 anni. Si tratta della seconda dose booster e potrà essere effettuata dalle categorie indicate trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo.

«La somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid doveva essere fatta prima, abbiamo perso un mese prima di prendere questa decisione mentre avevamo già i dati che ci dicevano che sarebbe stato utile farla ad alcune categorie come i fragili e gli immunodepressi. La sensazione è che la popolazione avverta una certa stanchezza e quindi temo ci sarà poco adesione a questa ulteriore dose» ha affermato Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), commentando l'avvio della quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 80, ai 60-79enni fragili e nelle Rsa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA