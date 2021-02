Vaccini, caos a Roma: «I medici che hanno già avuto il richiamo inseriti nelle prenotazioni»

Vaccino Covid, non c'è solo il problema della riduzioni delle dosi consegnate dalle aziende produttrici. A Roma c'è anche un altro caso, legato ai sistemi informatici delle Asl: molti medici già vaccinati, anche con il richiamo, compaiono nelle liste d'attesa e nelle prenotazioni per la somministrazione di una nuova dose.

Covid, i medici già vaccinati 'riprenotati'

Il caso è emerso oggi, dopo la segnalazioni di diversi medici di Roma. Quasi 700 di loro, già vaccinati con entrambe le dosi del vaccino Pfizer, hanno scoperto di essere stati inseriti nelle liste d'attesa e nel sistema di prenotazioni per una nuova somministrazione. Il caso riguarderebbe in particolare le due Asl più grandi e complesse della Capitale, la Asl Roma 1 e la Asl Roma 2. La maggior parte dei medici, già vaccinati con il richiamo, sono stati invitati a recarsi, già domani, a sottoporsi al vaccino di AstraZeneca nell'hub di Fiumicino. Evidentemente, qualcosa è mancato a livello tecnico: i medici vaccinati con entrambe le dosi non sono stati rimossi dalle liste d'attesa, anche se è difficile capire se si sia trattato di un errore umano o di un problema al sistema informatico.

Covid, la preoccupazione dei medici e il caos prenotazioni

«Siamo molto preoccupati perché evidentemente i colleghi già vaccinati non vengono spuntati dalle liste delle Asl», denuncia all'Adnkronos Salute Paolo Mezzana, medico dell'Ordine di Roma, portavoce e tra gli amministratori della pagina Facebook 'Medici ed Odontoiatri Liberi professionisti per vaccinazione Covid-19', che conta oltre 3mila iscritti. «La nostra preoccupazione riguarda anche il fatto che questo rallenterà il processo vaccinale dei colleghi che devono ancora essere vaccinati. In molti hanno provato a disdire l'appuntamento per liberare il posto - riferisce Mezzana - ma o non risponde nessuno oppure, come è successo a un collega, gli è stato detto 'non si presenti perché non saprei a chi comunicarlo'».

Covid, la rabbia dei medici: «Organizzazione fuori controllo»

Tra i vari post sulla pagina Fb, si legge quello di una dottoressa che scrive: «Domenica scorsa ho fatto il richiamo del vaccino Pfizer. Sono stata appena contattata dalla Asl per andare a fare l'AstraZeneca il 12/02. Quando la mano destra non sa cosa combina la sinistra! Ed è pieno di colleghi non ancora chiamati!!!». E ancora, un altro medico: «Sono stato appena contattato dall'Asl Rm2 per il vaccino... Peccato che io stia già in attesa della seconda dose fissata per il 19. Ma un'organizzazione più controllata no?».

