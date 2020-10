Vaccini contro l'influenza, i medici di famiglia: «Nel Lazio primi vaccini in esaurimento, possibile stop»

Vaccini antinfluenzali in esaurimento nel Lazio. Alberto Chiriatti medico della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) sezione provinciale di Roma, in servizio a Ostia traccia il quadro della Regione: «La prima tranche di vaccini sta per esaurirsi, sono state vaccinate 600mila persone in tutto il Lazio, quasi tutte quelle a rischio. Ora diamo fondo alle dosi di riserva, poi potrebbe esserci qualche giorno di fermo. La seconda fornitura è attesa entro nei primi 10 giorni di novembre».

Chiriatti, però, rassicura: «Non c'è motivo di preoccupazione, paradossalmente dal punto di vista clinico è anche meglio perché la copertura vaccinale deve durare almeno fino gennaio». Come riporta l'Adnkronos, Chiriatti è tra 311 medici di medicina generale pronti a fare i tamponi rapidi in studio. «Siamo in campo almeno 12 ore al giorno compresi sabato e domenica, pressati da whatsapp, email, messanger. Telefono preso d’assalto. Richieste di consigli e pareri fino alle 11 di sera. È comprensibile, c’è preoccupazione tra i pazienti e le loro famiglie e ansia a livelli altissimi. E ora c'è la corsa al vaccino contro l’influenza».

«Eppure c’è chi, anche dopo le morti in servizio di tanti medici di medicina generale causa virus, dice che siamo assenti», conclude Chiriatti ricordando che ogni giorno per i medici di famiglia del Lazio sono «almeno 50 le prestazioni domiciliari. In crescita, visto che sconsigliamo ai nostri assistiti con più patologie ed a rischio di venire in studio».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 21:01

