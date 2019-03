Vaccini, bimba di 3 anni respinta a Roma da un asilo. La mamma: «Diffido la scuola materna»

Mamma dimentica il figlio in aeroporto, aereo costretto a tornare indietro​

Ieri mi ha chiamato una funzionaria della segreteria della scuola materna e mi ha detto che oggi mia figlia non sarebbe potuta entrare - racconta ancora la mamma - ho già contattato un avvocato per capire in base a quale articolo mia figlia sia stata respinta. Ho mandato una mail alla dirigente della scuola per avere chiarimenti e se non avrò risposte manderò una pec con una diffida a fare entrare la bambina».

Da oggi infatti è entrato in vigore il divieto imposto dalla legge Lorenzin, che prevede l'espulsione dagli asili nido e dalle scuole materne dei bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. La legge aveva fissato come termine per mettersi in regola il 10 marzo, che però era domenica. E il ministero della Salute ieri ha chiarito che il divieto di entrare a scuola per i non vaccinati scattava oggi.



Una grossa grana per i dirigenti scolastici di asili nido e scuole dell'infanzia perché sono proprio loro a dover allontanare i piccolini dalle scuole. Il dirigente si trova infatti incastrato tra il rispetto della legge da un lato, i ricorsi al Tar e le possibili denunce in cui può incorrere se invece allontana qualche bambino.

ha annunciato alla mamma di una bimba di tre anni non vaccinata che oggi la piccola non sarebbe potuta entrare a scuola. La chiamata è arrivata ieri pomeriggio e la piccola oggi è rimasta a casa ma la mamma non si è arresa e ha già annunciato che contatterà un avvocato.ma io non sono una no vax tanto che avevo contattato la asl per chiedere di valutare il mio caso - dice la mamma all'Adnkronos - in famiglia abbiamo delle allergie particolari e il papà della bimba è morto recentemente, era molto giovane. Per questo prima di sottoporre mia figlia ai vaccini voglio avere le mie certezze».i genitori vanno rassicurati - aggiunge la donna - Bisogna ammettere la possibilità di fallimento e partire da lì. Invece oggi vieni etichettato no vax e considerato un fanatico anche se hai delle motivazioni valide e una storia personale che è diversa da quella degli altri».