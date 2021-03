Vaccini, all’Umberto I scoppia la rivolta delle ditte di pulizia: "Noi, senza dosi per un vuoto normativo"

Lavorano in ospedale, tutti i giorni, e vengono in contatto con migliaia di persone. Ma, per loro, il vaccino anti-Covid non c’è. Sono gli addetti alle pulizie dell’ospedale tra i più grandi d’Italia: il policlinico Umberto I. Aspettano la prima dose da mesi, da quando sembrava certo il vaccino fosse garantito per chiunque lavori in una struttura ospedaliera. Per i medici e gli infermieri infatti è così: le dosi sono giustamente assicurate. Ma per chi pulisce, con bandi esterni, no. E così mentre in Italia si discute dell’obbligo vaccinale per il personale medico a contatto con i pazienti, al policlinico Umberto I scoppia la protesta.

«Abbiamo paura per noi e per i pazienti – denuncia un gruppo di addetti alle pulizie – siamo circa 300 persone. Possiamo contrarre il virus mentre lavoriamo, visto che entriamo in corsie, bagni, sale di attesa e ambulatori, ma possiamo anche contagiare pazienti a rischio. Ci sono malati oncologici, trapiantati, fragili, persone con malattie rare e invalidi. Chiediamo il vaccino: chi deve provvedere?». Per ora sembra esserci un vuoto normativo, sulla responsabilità di chi deve vaccinare il personale delle pulizie: l’ospedale dove lavora o la ditta che li assume. Ma l’allerta è alta: l’Umberto I è un ospedale da 20mila pazienti al giorno, oltre 40mila ricoveri l’anno e oltre 1200 posti letto.

La scorsa settimana lo stesso problema era stato denunciato dalla Cisl per l’ospedale di Rieti dove ora una parte di operatori è stata vaccinata: «È imprescindibile che i lavoratori dell’Umberto I, come quelli di Rieti, abbiano velocemente una copertura vaccinale – denuncia il segretario generale della Fisascat-Cisl di Roma Capitale e Rieti, Stefano Diociaiuti - non è possibile che chi lavora in appalto in contesti ospedalieri sia considerato di serie B. Si deve agire presto e bene per porre rimedio alla situazione e tutelare sia la salute dei lavoratori che quella dell’utenza ospedaliera».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 00:05

