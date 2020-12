V-Day: infermiera, oss, ricercatrice e due medici. Ecco chi saranno i primi cinque vaccinati allo Spallanzani

Domenica 27, il V-Day allo Spallanzani di Roma. Saranno un'infermiera, un operatore socio sanitario, una ricercatrice e due medici dell'Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani di Roma i primi cinque a ricevere il vaccino contro il Covid nel primo giorno utile, ovvero domenica 27 dicembre.

“Alessandra Vergori (medico infettivologa), Alessandra D’Abramo (medico infettivologa), Omar Altobelli (operatore socio sanitario – OSS), Maria Rosaria Capobianchi (biologa, microbiologia e virologia) e Claudia Alivernini (infermiera) sono i nomi dei primi cinque operatori sanitari dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani che domani mattina in occasione del V-Day per primi riceveranno il vaccino Anti Covid-19 (foto in allegato)”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

