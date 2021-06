“Ustica, un’ingiustizia civile”, a 40 anni dalla tragedia la presentazione del volume al Circolo Canottieri Aniene

“Ustica, un’ingiustizia civile”, scritto dal generale Leonardo Tricarico e da Gregory Alegi, sarà presentato mercoledì 23 giugno, alle ore 18.30 al Circolo Canottieri Aniene e, a seguire, gli importanti interventi del presidente onorario del CC Aniene Giovanni Malagò, Gianni Letta, Giuliana Cavazza e Lupo Rattazzi con moderatore Gianluca De Feo.

“Ustica, un’ingiustizia civile”, narra una vicenda per la quale le sentenze civili condannano lo Stato italiano a pagare 300 milioni di euro di risarcimenti per l’abbattimento del DC-9 della compagnia Itavia in una battaglia aerea nei cieli di Ustica, che però secondo le sentenze penali non c’è mai stata, al punto che i giudici hanno bollato i tanti scenari di guerra come “fantapolitica o romanzo che potrebbero anche risultare interessanti se non vi fossero coinvolte 81 vittime innocenti”.

Com’è possibile una divergenza così forte? A quarant’anni dalla tragedia, “Ustica, un’ingiustizia civile”, spiega tale incredibile contraddizione e racconta l’intricata vicenda giudiziaria dall’interno delle istituzioni e delle aule di tribunale. Anziché affidarsi alle ipotesi romanzesche che hanno plasmato l’immaginario collettivo, gli autori apportano interviste di prima mano, analisi delle fonti, le proprie testimonianze dirette e un’appendice di documenti inoppugnabili per chiarire perché la leggenda del missile, naufragata in Corte d’Assise e Cassazione, sia risorta davanti a un giudice onorario aggiunto, fino all’incredibile risultato di due certezze inconciliabili.

