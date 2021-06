Uomo scompare a Roma, il figlio lo trova morto nel parco. «Forse si è suicidato»

Era scomparso da ieri e la sua famiglia aveva denunciato la sparizione ai carabinieri: è stato trovato morto dal figlio, nel parco degli Acquedotti a Roma. La vittima è un residente del posto, ucciso da un colpo di pistola: l’ipotesi più probabile è quella di un suicidio. La ferita d’arma da fuoco era infatti al volto: la pistola era stata da lui regolarmente comprata nella giornata di ieri.

Leggi anche > Attrice di 22 anni morta suicida a teatro: choc al Bellini di Napoli

Quando ieri pomeriggio l’uomo è uscito senza dare notizie per diverse ore, il figlio è uscito di casa per cercarlo. Insieme a lui i carabinieri della stazione Appia, allertati anche dalla moglie. Le battute di ricerca, scrive RomaToday, non hanno dato risultati, fino a questa mattina quando il figlio della vittima è uscito in bici per controllare la zona del parco degli Acquedotti, dove ha trovato prima la bicicletta del padre, poi il suo cadavere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA