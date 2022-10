Uomo morto nell'androne di un condominio a San Lorenzo, sul corpo diversi lividi

​Uomo trovato morto nel quartiere San Lorenzo a Roma, in via dei Campani, sul corpo diversi lividi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provato subito a rianimarlo, ma tutti i tentativi si sono rivelati inefficaci. Secondo i primi accertamenti il corpo riporta segni di ferite compatibili con una caduta. Sul caso indaga la polizia.

L'uomo, di circa 60 anni, era riverso a terra

Il corpo dell'uomo, di circa 60 anni, a differenza di quanto si era appreso precedentemente, non era in strada ma all'interno di uno stabile, riverso a terra nell'androne del condominio. I tentativi di salvarlo da parte del personale sanitario, sia sul posto sia in ospedale, sono però risultati vani.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Ottobre 2022, 19:30

