Giallo a Primavalle, uomo trovato morto in casa: ha una ferita in testa

Morte sospetta di un cittadino ucraino di 48 anni trovato cadavere dentro un’abitazione a Primavalle, in via Raffaele Solivetti. L’uomo, di cui non si avevano notizie da giorni, presentava un vistosa feriti sulla parte frontale della testa. Il corpo giaceva riverso sul pavimento.



I carabinieri della compagnia Trionfale con il nucleo investigativo di via In Selci non escludono alcuna ipotesi, da quella della morte sopraggiunta a causa di una caduta provocata da un malocchio improvviso, a quella di un omicidio in cui la lesione mortale sarebbe stata provocata da un corpo contundente.



Sono in corso controlli sui vicini di casa che potrebbero aver udito delle grida che hanno preceduto la morte del cittadino ucraino. L’autopsia, prevista per i prossimi giorni potrebbe gettare luce su quello che è apparso da subito un giallo.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55