Roma, uomo ferito a colpi di pistola nel parco divertimenti: è un mistero

di Emilio Orlando

Un uomo di 56 anni, Stefano C., italiano, è stato ferito al braccio questo pomeriggio da colpi di arma da fuoco a Roma. E' stato trasportato in codice rosso in ospedale al Campus Bio Medico ma non è in pericolo di vita: ha riportato ferite ad un braccio.

Cosa è successo

Il fatto è avvenuto in una area esterna a Cinecittà World, parco divertimenti della Capitale che oggi era chiuso, destinata a magazzini. Sull'episodio indaga la polizia: gli agenti del commissariato Spinaceto sono intervenuti sul posto insieme alla Squadra Mobile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 19:41

