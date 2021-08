«Uomini nudi, spazzatura ovunque e puzza di feci»: il degrado a Roma a due passi dal Colosseo

Ancora immagini di degrado a Roma. Una nostra lettrice ci ha inviato alcune foto che vengono dal pieno centro della Capitale, nella fattispecie zona Colosseo, Colle Oppio, sopra la Domus Aurea: negli scatti uomini seminudi che combattono il caldo lavandosi all'aria aperta, dopo aver dormito in strada su letti fatti con dei cartoni. Spazzatura ovunque, puzza di urina e feci, rifiuti e plastica nel terreno.

Nella zona c'è un parco che, ci segnala la lettrice, è stato in gran parte chiuso per lavori di riqualificazione e ha riaperto pochissimo tempo fa, proprio alle soglie della fine del mandato della sindaca Virginia Raggi. Le foto mostrano un degrado che si vede ormai non solo nelle periferie, ma anche nel pieno centro di Roma: immagini che di certo non fanno bene all'immagine di una delle capitali più belle del mondo, se non la più bella.

