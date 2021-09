Open Day Unitus: L'Università della Tuscia si presenta alle nuove matricole

Open Day nei giorni 7, 8 e 9 settembre. L’Università degli studi della Tuscia presenta l' offerta formativa alle nuove matricole: 19 corsi di laurea triennale, 21 corsi di laurea magistrale e 2 corsi a ciclo unico. Un appuntamento in modalità mista: con studenti in presenza e sul web in diretta streaming. I ragazzi che intendano iscriversi a un corso di laurea e le loro famiglie potranno visitare le strutture, incontrare docenti, studenti tutor e personale tecnico-amministrativo e porre loro quesiti. Gli Open Day si svolgeranno anche nei tre poli didattici: quello principale di Viterbo e le due sedi di Civitavecchia e Rieti. Sono numerose, le iniziative volte a sostenere le famiglie: Unitus mette a disposizione sussidi, esoneri o borse di studio per studenti meritevoli o in condizioni di disagio. Martedì prossimo 7 settembre l’Open Day si svolgerà a partire dalle ore 9:30 in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza legate alla pandemia, presso la sede di Santa Maria in Gradi. Nell’Aula Magna i saluti del rettore Ubertini e la premiazione del Contest fotografico “Racconta la tua Unitus”. Poi nei due chiostri rinascimentale e medievale dove saranno allestiti stand di accoglienza e info point. Sarà possibile accedere previa prenotazione tramite modulo online o seguire l’evento in diretta streaming sui canali YouTube di Ateneo e tramite una diretta Facebook. Chi vorrà potrà conoscere i Dipartimenti, le strutture e i servizi a loro sostegno e le ampie possibilità dei programmi Erasmus per svolgere parte del percorso di studio all’estero.

Nelle date 8 e 9 settembre sarà invece possibile – sempre previa prenotazione – accedere ai sei Dipartimenti dell'Ateneo e ai poli universitari di Civitavecchia e Rieti. Il programma dettagliato delle tre giornate e i form per le prenotazioni sono disponibili sul sito: http://unitusorienta.unitus.it



Dalle ore 15:00 alle ore 19:00 di tutte e tre le giornate le matricole avranno l’opportunità di svolgere, gratuitamente e da remoto, i test di accesso validi per tutte le sedi e per tutte le macroaree.

Tutte le informazioni per prenotarsi ai test di ingresso sono disponibili qui: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/.

