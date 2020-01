All'Università Cattolica inaugurato il nuovo anno accademico

È stato inaugurato giovedì mattina, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti (nella foto), l’anno accademico 2019/2020 dell’Università Cattolica. Alla cerimonia in Auditorium ha partecipato il Rettore Franco Anelli con il discorso inaugurale: «Nel futuro della medicina da un lato si va affermando una tecnologia che non è più strumento inerte da maneggiare o farmaco da somministrare – ha spiegato il Rettore - dall’altro lato l’organizzazione dell’attività sanitaria risentirà fortemente di tali innovazioni, e si imporrano scelte in termini di impiego delle risorse, che significa, dalla parte del paziente, disciplina dell’accesso alle cure, sempre più sofisticate ed efficaci, ma anche sempre più costose».



Tra i momenti salienti della giornata anche gli interventi del preside della facoltà di medicina e chirurgia Rocco Bellantone e del professor Guido Costamagna, ordinario di chirurgia generale, con la prolusione intitolata “Innovazioni e sfide dell’endoscopia digestiva: immaginando il futuro delle terapie mini-invasive”. La cerimonia è iniziata con il discorso del cardinale Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana: «Ciò che vale nelle famiglie – ha spiegato - si può estendere al mondo universitario: una agenzia educativa che avvia con decisione all’età adulta, ma ha tutte le caratteristiche intergenerazionali di una grande famiglia, specialmente se si ispira esplicitamente a principi cristiani, anzi cattolici» Giovedì 23 Gennaio 2020, 17:57

