«Uniti nel sociale», il progetto della Nico riparte con un quadrangolare di calcio a 8

“Giocheremo una partita con il cuore per vincere insieme sull’insensibilità, sullo sfruttamento e la violenza contro i minori. L’evento di beneficienza ‘Uniti nel sociale’, Quadrangolare di calcio a 8 che si terrà domenica 26 marzo, alle 10.30, all’Orange Futbolclub di via degli Olimpionici 71, all’Acqua Acetosa, sarà aperto ufficialmente dalla Banda della Guardia di Finanza e chiama a raccolta il Roma Club e il Lazio Club del Campidoglio.

Tutti i consiglieri di Roma Capitale della Roma e della Lazio sono all’appuntamento, insieme ai colleghi dei Municipi, per giocare con la selezione dei Grifoni Gialloverde del Generale Mariano La Malfa del comando generale della guardia di finanza Della Nazionale Italiana Calcio Olimpionici dell’eclettico presidente Italo Lapenna, la Nico in campo con Michele La Penna, tra i numeri uno della pallanuoto, il judoka Emanuele Bruno, lo schermitore Stefano Pantano, il pentatleta Daniele Masala. Tutti grandi campioni come Fabrizio Donati nell’atletica, Stefano Maniscalco nel karate, Carlo Molfetta nel taekwondo, e gli indimenticabili calciatori della SS Lazio e della As Roma Bruno Giordano, Massimo Piscedda e Ubaldo Righetti.

Campioni di nuoto, canottaggio, rugby, pugilato, e ancora calcio, judo e taekwondo ed in più saranno in campo i campione Emanuele Blandamura, Stefano Battistelli, Luca Massaccesi, Andrea Lo Cicero, Bruno Mascarenhas.

Il ricavato delle donazioni raccolte durante la festa, organizzata anche con la partecipazione della Fondazione SS.Lazio, va a favore dell’associazione ‘Insieme a Giordano’, che si occupa di assistenza ai minori.

L’amministrazione capitolina tutta condivide un momento di gioia per ribadire ancora una volta l’impegno di Roma Capitale a fianco di tutta la società civile per la piena tutela dei minori.

Lo dichiarano in una nota Fabrizio Santori e Claudia Pappata, consiglieri capitolini rispettivamente vice e presidente del Lazio Club Campidoglio, e Federico Rocca, consigliere capitolino e presidente del Roma Club Campidoglio che prenderanno parte all’evento ‘Uniti nel sociale’, domenica 26 marzo, alle 10.30, all’Orange Futbolclub in via degli Olimpionici 71.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 16:49

