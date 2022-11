«Una buona occasione», il nuovo progetto nelle scuole di Roma: contro bullismo e cyber-bullismo

di Redazione Web

Nella mattinata di giovedì 24 novembre, in Campidoglio, è stata presentata una nuova iniziativa con il compito di sensibilizzare i più giovani. «Una buona occasione» è un progetto che si terrà all'interno delle scuole di Roma per contrastare i fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.

Il progetto socio-educativo dedicato al bullismo e al cyber-bullismo che coinvolgerà studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Capitale con attività, seminari e laboratori su diverse materie: su tutte arte e sport. I primi ad aderire sono stati gli istituti comprensivi di Via Micheli ai Parioli, II Municipio, e Via Mare dei Caraibi ad Ostia, X Municipio.

«Dimenticati dei giovani»

«Purtroppo con il Covid ci siamo dimenticati dei nostri giovani e, secondo i dati Istat e Ocse, il nostro Paese è agli ultimi posti per la frequenza e l’apprendimento scolastico. Questo genera dispersione scolastica ed episodi di devianza giovanile», ha dichiarato il professor Aldo Grauso, psicologo e coordinatore del progetto. «Per sconfiggere il bullismo in ogni sua forma dobbiamo progettare strumenti in grado di potenziare la consapevolezza dei ragazzi e portarli a concentrarsi su tutte le soluzioni possibili», ha ribadito poi Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa, che ha evidenziato come «il progetto mette al centro la tutela dei minori nei confronti dei principali rischi che possono correre sia online che nella vita reale».

L'impegno del Governo

Concetti condivisi anche dall’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha sottolineato l’impegno del Governo Meloni nel contrasto a fenomeni negativi come il bullismo e il cyber-bullismo nelle scuole. Alla presentazione, moderata dal giornalista Valerio Cassetta, sono intervenuti anche la senatrice Cecilia D’Elia, il Consigliere dell’Assemblea Capitolina nonché promotore del progetto, Giovanni Zannola, e il professor Pino Capua, medico dello sport e presidente della Commissione antidoping della Figc.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Novembre 2022, 16:48

