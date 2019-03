Un nuovo collegamento per la Fiera di Roma dalla stazione Termini. Ecco il bus per gli eventi

Da domani 7 Marzo al 10 Marzo sarà attivo un collegamento diretto gratuito tra la Stazione Termini e Fiera Roma per tutti i visitatori di Roma MotoDays, il salone della moto e dello scooter, punto di riferimento per il Centro-Sud Italia.

Si tratta dell’anteprima di un servizio di linea che, grazie alla partnership tra Fiera Roma, SIT Società Italiana Trasporti e Carrani Bus, sarà definitivamente attivo tutti i giorni dal 23 Marzo.



“Siamo molto lieti di annunciare questo servizio - commenta l’Amministratore Unico e Direttore Generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti -, che ancora una volta testimonia lo sforzo di Fiera Roma di essere a servizio dei cittadini. Da sempre sosteniamo l’importanza di un collegamento diretto tra la Fiera e il centro città: in attesa che (speriamo presto!) si possa contare sulla collaborazione delle Ferrovie, ci siamo organizzati autonomamente e grazie a SIT e Carrani Bus possiamo finalmente offrire ai nostri ospiti un modo per raggiungerci direttamente da Termini”.



Per questa anteprima le corse avranno cadenza oraria con partenza da Termini alle ore 8.30 (Via Einaudi-altezza stalli autobus) e sosta presso l'ingresso Est in Fiera Roma; alle ore 10.30 il servizio ripartirà dall'ingresso Est di Fiera Roma verso il centro della città. L'ultima corsa da Via Einaudi sarà alle ore 15.30 , mentre da Fiera Roma alle ore 19.30.